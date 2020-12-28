شكرا لقرائتكم خبر عن News of the World لتوم هانكس يجمع 1.1 مليون دولار ليلة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تقلبات سوق صناعة السينما بسبب جائحة كورونا، طرحت Universal فيلم News of the World، بطولة النجم العالمي توم هانكس، واستطاع الفيلم جمع 1.1 مليون دولار من 1900 دار سينما يوم عيد الميلاد، الجمعة االماضي، حسبما ذكر موقع hollywoodreporter.

وكانت قد أثيرت العديد من التساؤلات مؤخرًا حول احتفاظ الأفلام الكبيرة بمواعيد إصدارها السينمائي في فترة العطلات في ظل استمرار كورونا ، لذلك حاولت Universal’s ايجاد حل بديل لعرض فيلم News of the World بشكل امن، لذلك تم عقد صفقة مع شبكة Netflix لعرض الفيلم عليها، بالإضافة إلى العرض السينمائي اي سيعرض الفيلم على نتفليكس بعد 17 يوم من إصداره السينمائي .

والفيلم بطولة النجم العالمى توم هانكس وتدور أحداثه حول أحد سكانتكساس والذى يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته فى التغير تدريجيًا حينما يوافق على المساعدة فى إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.

ويعتبر طرح فيلم News of the World ديسمبر المقبل، مجازفة من الشركة المنتجة حيث تم تأجيل طرح عدد من الأفلام التي كان مقرر طرحها الفترة المقبلة بسبب تخبط سوق السينما مع استمرار جائحة كورونا.