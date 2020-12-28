شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطرح برومو أغنيته الجديدة باللهجة اللبنانية "كيف بتنسى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، عن طرح أحدث أغانيه "كيف بتنسى"، قريبًا وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة، التى يؤديها باللهجة اللبنانية حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مقطع فيديو من كليب الأغنية الجديد، أتبعها قائلاً: "جديد هانى شاكر - كيف بتنسى، قريباً".
وكشف شاكر، عن أن أغنية "كيف بتنسى" من ألحان صديقه الفنان المبدع وليد توفيق، كلمات نادين الأسعد، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ.
وكان هانى شاكر، أعلن مؤخرًا عن طرح أغنية جديدة له باللهجة اللبنانية لأول مرة بعنوان "كيف بتنسى"، ونشر أمير الغناء العربى صورة له من كواليس الأغنية، عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق: "لأول مرة أغنية جديدة "باللهجة اللبنانية".
من ناحية أخرى، علق الفنان الكبير هانى شاكرعلى الدويتو الغنائى الأخير الذى جمعه بالفنان أحمد سعد، قائلاً: "عندما شاركت أحمد سعد فى الدويتو الجديد كنت بفكر فى عمل حالة جديدة بالنسبة ليا".
وحول كواليس قبوله للعمل قال: "لما أحمد بعتلى الأغنية فى البداية كانت عجبانى جداً بس الصراحة كنت بقدم رجل وبأخر التانية، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض عبر شاشة "ON":" فى النهاية اتفقنا أنى هروح أجرب صوتى فى الاستوديو، واتفقنا تكون " دويتو " وقلتله وقتها يا أحمد مش هينفع لان طبقة صوتك عالية عليا أنت طبقة صوت مختلفة عنى فخلينا نجرب الأول ونشوف هيركبوا على بعض ولالأ؟”.
وأكمل: "فعلاً رحنا وقعدت أبص على الفنان أحمد سعد واقلده بطريقته لأن طريقتى فى الغناء الناعمة مش هتنفع.. وأنا حاولت أكون بقلده مش العكس وهو من الناس اللى بحبه جداً على المستوى الشخصى والفنى فهو فنان رائع".
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