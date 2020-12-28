شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطرح برومو أغنيته الجديدة باللهجة اللبنانية "كيف بتنسى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، عن طرح أحدث أغانيه "كيف بتنسى"، قريبًا وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة، التى يؤديها باللهجة اللبنانية حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مقطع فيديو من كليب الأغنية الجديد، أتبعها قائلاً: "جديد هانى شاكر - كيف بتنسى، قريباً".

وكشف شاكر، عن أن أغنية "كيف بتنسى" من ألحان صديقه الفنان المبدع وليد توفيق، كلمات نادين الأسعد، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ.

وكان هانى شاكر، أعلن مؤخرًا عن طرح أغنية جديدة له باللهجة اللبنانية لأول مرة بعنوان "كيف بتنسى"، ونشر أمير الغناء العربى صورة له من كواليس الأغنية، عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق: "لأول مرة أغنية جديدة "باللهجة اللبنانية".

من ناحية أخرى، علق الفنان الكبير هانى شاكرعلى الدويتو الغنائى الأخير الذى جمعه بالفنان أحمد سعد، قائلاً: "عندما شاركت أحمد سعد فى الدويتو الجديد كنت بفكر فى عمل حالة جديدة بالنسبة ليا".

وحول كواليس قبوله للعمل قال: "لما أحمد بعتلى الأغنية فى البداية كانت عجبانى جداً بس الصراحة كنت بقدم رجل وبأخر التانية، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض عبر شاشة "ON":" فى النهاية اتفقنا أنى هروح أجرب صوتى فى الاستوديو، واتفقنا تكون " دويتو " وقلتله وقتها يا أحمد مش هينفع لان طبقة صوتك عالية عليا أنت طبقة صوت مختلفة عنى فخلينا نجرب الأول ونشوف هيركبوا على بعض ولالأ؟”.

وأكمل: "فعلاً رحنا وقعدت أبص على الفنان أحمد سعد واقلده بطريقته لأن طريقتى فى الغناء الناعمة مش هتنفع.. وأنا حاولت أكون بقلده مش العكس وهو من الناس اللى بحبه جداً على المستوى الشخصى والفنى فهو فنان رائع".