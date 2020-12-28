شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى ومحمود حميدة في القرية الذكية بسبب هذا الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجمان حسين فهمى ومحمود حميدة عددًا من مشاهدهم من فيلم "الكاهن"، للفنان إياد نصار ودرة اليوم الإثنين في منطقة القرية الذكية وهو الديكور الرئيسي لهم خلال أحداث العمل، وينتمي العمل إلى فئة أفلام الرعب الممزوجة بالأكشن،

وتجمع قصة حب بين درة وإياد نصار خلال أحداث الفيلم، ويتزوجا وتتصاعد الأحداث بينهما، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في بطولته كل من درة، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حسين فهمي.

وكانت أعمال محمود حميدة فيلم "الغسالة" للفنانة هنا الزاهد وأحمد حاتم، ومحمد سلام وأحمد فتحى تأليف عادل صليب إخراج عصام عبد الحميد، ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي خيالي، حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما يتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها في رحلاتهم.