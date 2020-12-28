كريم فهمي بعد إصابته بكورونا: أخضع الآن للعزل المنزلي (فيديو)

طمأن الفنان كريم فهمي جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً انه ملازماً للمنزل حتى إنتهاء فترة العزل.

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وقال "كريم" من خلال تسجيل صوتي لبرنامج

"The Insider" بالعربي، أن حالته مستقرة، مؤكدًا أن الإصابة بفيروس كورونا ليست سهلة، وأن الأعراض تختلف من شخص لآخر، وان أعراضه كانت تكسير في الجسم واحتقان في الزور وسعال.

وأضاف، ان المصابين لابد من إلتزامهم بالإجراءات الوقائية والبروتوكول العلاجي، وأكد أنه الوحيد المصاب في عائلته وأنهم جميعًا بخير.

وكان قد أعلن النجم كريم فهمي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد من خلال خاصية (الإستوري)، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب :" إيجابي كورونا والحمد لله ".