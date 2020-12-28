أحمد كرارة يكشف تطورات الحالة الصحية لـ شقيقه أمير

كشف الفنان أحمد كرارة، شقيق النجم أحمد كرارة، تفاصيل جديدة عن حالة شقيقه الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقال "أحمد" في برنامج "The Insider"، المُذاع عبر قناة "دبي": "الموضوع يتلخص في أن أمير صحي الصبح، من يومين، جسمه كان واجعه فقال يروح يطمن

وعمل مسحة طلعت الأولى سلبية وحب يتأكد تاني وبعدها عمل مسحة ثانية وطلعت إيجابية، وهو حاليًا ماشي على البروتوكول العلاجي ويارب خير إن شاء الله هو حاليًا قاعد في البيت وكلنا بنتطمن عليه وماشي على العلاج وربنا يشفيه يارب ويشفي كلمريض.

وأضاف: "بأكد تاني أن الناس لازم تأخد بالها شوية، وبلاش الاستهتار اللي الواحد بيشوفه في الشارع دا عشان الفيروس ما بيفرقش بين صغير والكبير أو واحد صحته حلوة أو مش حلوة وزي ما بيقولوا الوقاية خير من ألف علاج".

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وكان النجم أمير كرارة قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ يومان، وذلك بعد ظهور أعراض الفيروس عليه مما اضطره للخضوح لتحليل الPCR والذي كشف إصابته.