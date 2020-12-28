صُنّاع (ألبوم ياأنا يالاء)| مابين انضمام شبابي جديد وعودة الغائبين

شهد ألبوم الهضبة عمرو دياب "ياأنا يالاء"، انضمام أفراد جدد في فريق عمله للمرة الأولى، الذين تم الكشف عنهم في تفاصيل الألبوم عبر الحسابات المختلفة لدياب عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

بداية من الملحن السعودي سهم، الذي قام بتلحين أغنية "يادلعو"، التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ، وتوزيع:عادل حقي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها دياب معه.

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ألبوم عمرو دياب الجديد ياأنا يالاء

وأضاف الفنان تامر عاشور "نغمة" لحنية مميزة للمرة الأولى في أغنية "من العشم"، التي كتبها تركي آل الشيخ، والتوزيع الموسيقي لـ نادر حمدي، وهو أول عمل لحني يقدمه عاشور لـ دياب.

يليها الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز الشهير بـ "توما"، الذي قام

بتوزيع أغنية "طبّل"، التي كتبها أيمن بهجت قمر، لحن عزيز الشافعي، وهو التعاون الموسيقي الأول بينهما.

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أغاني ألبوم ياأنا يالاء

والملحن شريف الغندور الذي شارك في أغنية "بتهزر"، التي كتبها أيمن بهجت قمر، توزيع:رامي سمير، وهو أول تعاون لحني بينهما.

ومن ناحية أخرى، تضمن الأالبوم عودة موسيقي للموزع الكبير عادل حقي، بعد 4 سنوات غياب، حيث كان ألبوم "أحلى وأحلى" الذي طرح عام 2016، هو آخر منصة غنائية شهدت موسيقى عادل حقي مع دياب، ليعود بـ 4 أغنيات في الألبوم، إضافة إلى توزيع "أهي

أهي" التي تم طرحها خارج الألبوم.

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تحميل ألبوم ياأنا يالاء

إضافة إلى عودة الشاعر الكبير "بهاء الدين محمد" بعد 7 سنوات غياب، حيث كانت آخر كتابته مع دياب أغنية "مفيش منك" ضمن ألبوم الليلة الذي طرح عام 2013، من خلال كتابته لأغنية "بتهزر"، التي لحنها شريف الغندور، توزيع:رامي سمير.

يذكر ان دياب قد طرح 7 أغنيات من ألبومه الجديد "ياأنا يالاء"، ابتداءً من الجمعة الماضية، وهم "فاكرني ياحب، بتهزر، من العشم، وانا معاك، يادلعو، طبلّ، ياأنا يالاء".

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".