يوسف إسماعيل للوفد: اتمنى للدورات القادمة من القومي للمسرح أن تقام بلا كورونا

كشف الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 13 عن أمنيته للمهرجان خلال الدورات المقبلة

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وأكد "إسماعيل" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنه يتمنى ان تصبح الدورات القادمة خالية من وجود فيروس كورونا المستجد الذي يجعلنا جميعًا متخوفين حريصين على عدم انتشاره.

وتابع : " كما اتمنى ان الظروف

الصحية لجمهورنا الحبيب تصبح بخير، بالإضافة إلى أن عروضنا تصبح متاحة للجميع بشكل أكبر وأن يصبح المهرجان متواجد ليس في القاهرة فقط ولكن بالإسكندرية وجميع المدن بشكل عام وأن يكون دائمًا في تطور مستمر.

وكان حرص المهرجان خلال حفل الإفتتاح على تكريم رموز من أهم نجوم المسرح المصري وهما "الفنان صلاح السعدني،

الفنانة سهير المرشدي، المخرج عباس أحمد، الراحل محمود ياسين، الراحل المنتصر بالله ،الراحل نجيب سرور.

تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق.