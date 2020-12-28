ميسي يكشف عن الوظيفة التي سيمارسها بعد اعتزاله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ ساعتين

خلال مقابلة مع شبكة “La Sexta” الإسبانية، كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني أنه لا يخطط للعمل في مجال التدريب بعد الاعتزال مؤكدا أنه يفضل أن يكون مديرا رياضيا.

وقال ميسي للشبكة التلفزيونية الإسبانية أمس الأحد: “لا أتصور نفسي مدربا بل ربما مديرا رياضيا وأقوم بالتعاقد مع اللاعبين الذين أريدهم أو الذين يحتاجهم النادي الذي أنتمي إليه”.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما مع النادي الكتالوني بعد نحو ستة أشهر وينتظر عالم كرة القدم قرار ميسي النهائي فيما يتصل بمستقبله مع “البلوغرانا” الذي أمضى معه 20 عاما حتى الآن.

وأوضح ميسي هداف برشلونة التاريخي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات أنه سيود العودة لبرشلونة مستقبلا بغض النظر عن قراره في نهاية الموسم الحالي.

وأضاف المهاجم المخضرم: “أود العودة يوما ما وأود العودة إلى المدينة والعمل مع النادي والمساعدة. لم أفكر في هذا الأمر كثيرا لكن العمل سيكون متصلا بكرة القدم لأن هذا ما أحبه وما أعرفه”.

وأردف قائلا: “علاقتي مع النادي والمدينة هي قصة حب. وأيا كانت نهايتها فلا ينبغي أن تسيء إلى تجربتي خلال هذه المسيرة”، وذلك بحسب “رويترز”.