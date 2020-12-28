شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تهنئ محمد صبحى: مبروك مسيرة مشرفة 50 عاما من العطاء والفن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة إلهام شاهين، صديقها الفنان الكبير محمد صبحى، بالعام الجديد، متمنية له دوام الصحة، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، صورة من تكريم صبحى لها خلال احتفالية "50 سنة فن"، قائلة: "كل سنة وصديقى الجميل الفنان الرائع محمد صبحى، طيب وبخير وفى أحسن صحة، جزيل الشكر لك يا أستاذ يا محترم، مبروك ومسيرة مشرفة، 50 عام من العطاء والفن الجميل".





وكرم الفنان محمد صبحى، النجمة الهام شاهين، ضمن الاحتفالية، حيث أهدى لها درع تكريم، فى احتفالية اليوبيل الذهبى لمسيرة النجم محمد صبحى "50 سنة فن" فى احتفال تكريمى استعراضى غنائى يحتفى خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم فى أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.





من ناحية أخرى، اعتذرت النجمة إلهام شاهين عن مشاركتها فى مسلسل "عش الدبابير" بطولة النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، حيث قدمت اعتذارها لفريق العمل، نظراً لانشغالها بأعمال أخرى، فضلا عن خوفها من فيروس كورونا وإغلاق المطارات.





ورشح فريق العمل الفنانة دلال عبد العزيز لتكون بديلة إلهام شاهين، ومن المقرر أن تتعاقد دلال رسيماً خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مخرج العمل سافر إلى بيروت منذ أيام للاطمئنان على مواقع التصوير والتفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير، المحدد له يوم 12 يناير المقبل، عقب اجازات الكريسماس وأعياد الميلاد.

ويعد اعتذار إلهام شاهين، هو ثانى الاعتذارات فى المسلسل، بعدما اعتذرت الفنان حنان مطاوع الفترة الماضية، رغم الموافقة المبدئية على المسلسل، إلا أن انشغالها ببطولة مسلسلها الجديد "ورد" جعلها تقدم الاعتذار فى اللحظات الاخيرة، ورانيا يوسف بدلا منها.