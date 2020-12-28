شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فيلم دينزل واشنطن المقرر طرحه الشهر المقبل في عيد ميلاده الـ66 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم العالمي دينزل واشنطن اليوم بعيد ميلاد الـ 66، ويعد من أشهر ممثلي هوليوود، الذين تركوا بصمة كبيرة في عالم السينما والدراما، ولديه عشاق حول العالم الذين ينتظرون أفلامه طوال الوقت، وبهذه المناسبة عشاق النجم علي موعد مع فيلمه الجديد بعنوان The Little Things، حيث طرحت الشركة المنتجة للفيلم الذى يجمع دينزل واشنطن بـ رامى مالك ذى الأصول المصرية البرومو الدعائى للفيلم عبر يوتيوب والمنصات المختلفة على كل وسائل السوشيال ميديا، حيث سيطر النجمان رامى مالك ودينزل واشنطن على كل أحداث البرومو المشوق للفيلم.

وكشف القائمون على فيلم The Little Things، هذا الأسبوع عن الملامح الأولى للعمل المقرر عرضه يوم 29 يناير المقبل عبر منصة HBO Max، ويقوم ببطولته كل من النجم دنزل واشنطن والنجم العالمى رامى مالك، ومن إخراج جون لى هانكوك.

وتدور أحداث فيلم The Little Things حول تتبع "ديك" لمؤامرة، وهو وكيل مقاطعة كيرن، نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، وهو محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".

ويضم فريق The Little Things أيضًا ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.