شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان توجه رسالة لعمرو عرفه بسبب "السفارة في العمارة": فنك السهل الممتنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة شيريهان، عن إعجابها بأعمال المخرج عمرو عرفة، ووصفت أعماله السينمائية بأنه صاحب فن "السهل الممتنع"، وأرجعت شيريهان سبب امتداحها لعمرو عرفه بسبب طريقة إخراجه في فيلم "السفارة في العمارة" للنجم الكبير عادل إمام.



شريهان على تويتر

ووجهت شيريهان رسالة إلى عمرو عرفه على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "لما يكون المبدع بجد مبدع، وعنده رؤية ويمتلك أدواته جيدًا، بتفرج الآن على فيلم السفارة في العمارة، ومقدرتش أمنع نفسي من إني أكتب كلمة حق في قلبي لك.. فنك السهل الممتنع.. يُشرف.. عملة صعبة.. ربنا يحميك".

وقبل ذلك، كشف المخرج عمرو عرفة أحد كواليس تصوير أحد أشهر المشاهد الكوميدية فى فيلم "السفارة في العمارة" بين الفنان الكبير عادل إمام وضياء الميرغنى، وغرد على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا "الزعيم ملتزم جداً بالنص اللي بيصوره إلا في المشهد ده.. لقيته جاى يقولى ممكن لما يقولى أنت مكانك مش هنا انت مكانك فوق أرد عليه وأقوله طب ما تطلعوا أنتوا فوق وانا استناكوا تحت".

وأضاف المخرج عمرو عرفة أن اقتراح النجم عادل إمام لتعديل المشهد لقى ردود فعل كبيرة واستحسان الجمهور وقت عرضه، قائلا: "ضحكت جامد بعد كلام الزعيم فقالى خلاص هقولوا ودغدغ السينما.. لن أنسى"

فيلم السفارة في العمارة تم عرضه عام 2005 وهو تأليف يوسف معاطى وإخراج عمرو عرفة وبطولة عادل إمام وداليا البحيرى وخالد سرحان وأحمد راتب ولطفى لبيب وعزت أبو عوف وخالد زكى وميسرة ومحمد أبو داود ونرمين ماهر ومصطفى هريدى، وتدور أحداثه حول المهندس (شريف خيري) الذي يعمل بإحدى شركات البترول بدبي، ويضطر إلى العودة لمصر بعد غياب عشرين عامًا، ليفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية بجانب شقته ويحاول جاهدًا بيع الشقة في البداية، إلا أن فشله يجعله يتعامل مع الأمر بطرق مختلفة.