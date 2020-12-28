شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير × صورة مع محمد سعد من مسلسل الشارع الجديد: مش عارف ليه مش بيذيعوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان شريف منير، ذكريات تصوير مسلسل "الشارع الجديد"، الذى تم تصويره منذ 23 عاما، وتم عرضه لأول مرة يوم 30 ديسمبر 1997، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته من كواليس تصوير المسلسل مع الفنان محمد سعد، مطالبا بإعادة عرضه مرة أخرى، قائلا: "مسلسل الشارع الجديد.. بحبه.. مش عارف ليه مش بيذيعوه".



شريف منير ومحمد سعد

مسلسل الشارع الجديد، بطولة عزت العلايلى، فردوس عبد الحميد، عبد المنعم مدبولى، كريمة مختار، حسين الإمام، نجاح الموجى، محمود الجندى، هالة فاخر، شريف منير، محمد سعد، أمينة رزق، جمال إسماعيل، حسن مصطفى، ألفت سكر، حنان ترك، حسن كامى، رانيا فريد شوقى، أحمد سلامة، وكوكبة كبيرة من نجوم الفن والتمثيل، تأليف عبد الحميد جودة السحار، سيناريو وحوار ماجدة خير الله، إخراج محمد فاضل.





وتدور أحداث المسلسل خلال النصف الأول من القرن العشرين، وتناول أهم مشكلات ذلك العصر، ومنها الفقر وما يتبعه من زواج سريع متواضع وعمل بسيط فى الدكاكين والعنابر، وحرب قائمة تفرض التعامل مع الإنجليز، ومطالب وأفواه جائعة، وألسنة لا تكف عن الذم والتحسر وسوء الأحوال، ويتناول أسرة الحاج يونس البقرى، الذى يعيش معه ابنه على الشاب المكافح وزوجته صفية، ويعيش معهم بناته وأزواجهم الأشرار، يعانى يونس من الفقر وما يفعله الاحتلال الإنجليزى فى مصر وضيق ذات اليد والشكوى الدائمة من أزواج بناته ما يسبب ضغط وحمل زائد عليه وعلى ابنه على.