شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2020.. الفن يخسر نجومه من ماجدة إلى محمود ياسين فى عام رحيل الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر الفن خلال عام 2020 خسارة فادحة برحيل عدد كبير من عمالقته وكبار النجوم الذين لن يعوضوا أو يأت الزمن بمثلهم، حيث رحل خلال هذا العام عدد من القامات الفنية الكبيرة، وهو ما يجدر معه أن نطلق على هذا العام عام رحيل الكبار.

وبدأ العام برحيل دلوعة الشاشة الفنانة والمنتجة الكبيرة ماجدة الصباحى فى 16 يناير عن عمر ناهز 89 عاماً، ليفقد معها الفن أحد أهم صناع السينما المصرية تمثيلاً وإنتاجاً ، حيث أسست الفنانة الكبيرة شركة إنتاج عام 1958 قدمت من خلالها عدداً من أهم النجوم ، وأنتجت العديد من الأفلام المهمة فى تاريخ السينما ومنها أين عمرى، ومن أحب، والمراهقات الذى تم تصنيفه كأحد أهم الأفلام فى تاريخ السينما، كما أنتجت شركة أفلام ماجدة عددا من الأفلام الوطنية والدينية، وكان من أهمها فيلم "جميلة"، الذى تحدث عن بطولة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد وسلط الأضواء على ممارسات الاحتلال الفرنسى فى الجزائر.

وبعد أيام من وفاة الفنانة الكبيرة ماجدة وفي فبراير الماضى رحلت صديقتها الفنانة الكبيرة نادية لطفى ليفقد الفن رمزاً من رموزه بعد صراع استمر لسنوات مع المرض، وبعد رحلة عطاء سينمائى كبيرة منذ اكتشفها المخرج رمسيس نجيب، فقدمت العديد من الأفلام الهامة، ومنها : الناصر صلاح الدين، النظارة السوداء، للرجال فقط.

وبعدها استمر نزيف الفقد حيث رحل الكاتب المسرحي لينين الرملي فى نفس الشهر بعد صراع مع المرض، و كان واحدا من أهم الكتاب المسرحيين، وقدم مع الفنان محمد صبحي العديد من الأعمال المميزة.

وفي شهر مارس توفي الفنان جورج سيدهم عن 82 عاما بعد سنوات طويلة من المرض، الذى عزله عن فنه وعن الأضواء بعد تعرضه لجلطة أثرت على الحركة ومراكز النطق، وظل حبيساً فى مرضه ترعاه زوجته حتى وفاته، بعد أن حقق نجاحات كبيرة وكان أحد نجوم الكوميديا البارزين وأحد أضلاع أهم الفرق الكوميدية وهى فرقة ثلاثى أضواء المسرح ، وقدم من خلالها العديد من الأعمال، فضلا عن العديد من الأفلام والمسرحيات.

وفي شهر مايو رحل الفنان إبراهيم نصر عن عمر ناهز الـ 70 عاما بشكل مفاجئ، داخل منزله دون أن يعاني من أزمات صحية، وكان واحدا من أهم أبطال برامج الكاميرا الخفية في مصر والوطن العربي.

وفى نهاية شهر مايو فقد الفن أبو الكوميديانات الفنان الكبير حسن حسنى الذى قدم مايقرب من 500 عمل فنى مابين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وحصل على العديد من الجوائز وساعد العشرات من نجوم الكوميديا الشباب فى بداياتهم، حتى أطلق عليه لقب أبو الكوميديانات.

وفى 10 يوليو رحل الفنان الكبير محمود رضا مؤسس فرقة رضا وأحد أهم رموز الاستعراض والرقص الشعبى وأحد أشهر مصممى الرقصات فى العالم، والذا استطاع أن يغير مفهوم الرقص فى مصر والعالم العربى.

كما رحلت فى شهر يوليو الفنانة الكبيرة المحبوبة رجاء الجداوى بسبب فيروس كورونا ، بعد أكثر من شهر قضته في مستشفى العزل، وصدم رحيلها الوسط الفنى لما كانت تتمتع به من محبة وصداقة وشعبية كبيرة بين الفنانين والجمهور.

وشهد عام 2020 رحيل الفنانة الكبيرة شويكار بشكل مفاجئ ، بعد تعرضها لوعكة صحية بسيطة وقصيرة توفيت على أثرها بعد رحلة عطاء فنى كبيرة قدمت خلالها عددا من أهم الأفلام والمسرحيات وكونت خلالها أشهر ثنائى فنى مع حب عمرها الفنان الكبير فؤاد المهندس.

وفى سبتمبر الماضى رحل الفنان الكبير المنتصر بالله بعد رحلة طويلة مع المرض غاب خلالها عن الأضواء حتى رحيله.

وفقد الفن فى أكتوبر الماضى أحد أهم نجومه الفنان الكبير محمود ياسين الذى غاب لسنوات عن الأضواء بسبب المرض.

كما رحل عن عالمنا فى 2020 كل من الفنان سناء شافع وسامية أمين سمير الاسكندرانى، والفنانة عايدة كامل، و فايق عزب ، وإبراهيم فرح ، وأحمد دياب، ونادية رفيق.