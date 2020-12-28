تلقي اللقاح قد يكون شرطاً إلزامياً لحضور الحفلات في سويسرا

جنيف: كشف منظمو الحفلات والأنشطة الجماهيرية في سويسرا الأحد أنهم يدرسون إمكان جعل التلقيح ضد كوفيد -19 إلزامياً لأفراد الجمهور، وهو إجراء قد يسمح بمعاودة إقامة المهرجانات والعروض.
وقال المدير العام للجمعية المهنية لمنظمي الحفلات الموسيقية والعروض والمهرجانات السويسرية ستيفان بريتينموسر لصحيفة "زونتاغس بليك" إن "تلقّي اللقاح قد يكون يوماً ما واحداً من مجموعة إجراءات للتمكن من حضور الحفلات".
وكانت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا انطلقت الأربعاء في سويسرا التي يبلغ عدد سكانها 8,6 ملايين نسمة، بعدما سجلت فيها أكثر من 425 ألف إصابة أدت إلى 6500 حالة وفاة منذ بداية الوباء.
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