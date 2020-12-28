شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى تحتفل بعيد ميلاد والدتها بصورة من طفولتها: كل عام وأنت مصدر الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية رزان مغربى، بعيد ميلاد والدتها، اليوم، متمنية لها عامًا مليئًا بالحب والسعادة، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها مع والدتها خلال فترة الطفولة، أتبعتها قائلة: "اليوم ولدت أمى.. سيدتى الجميلة قلبًا وقالبًا، كل عام وأنت مصدر الحب والسعادة والحياة، أصلى كل يوم أن يحافظ ربى على نعمة الأم والأب".

رزان مع والدتها

وأضافت رزان، "شكرًا شكرًا على حبك ودعمك وأحلامك وتعبك وقلقك، شكرًا لأنك أعطيتنى كل شيء وأكثر، شكرًا على الساعات والسهر، شكرًا لأنك جعلتنى أنا، أدعو الله كل يوم أن تكونى فخورة وسعيدة وبصحة ممتازة ونكمل مشوار طويل معا، قصة حياة وأحلام ونجاحات، الله يخليكى ويحميكى.. Happy birthday mommy".





من ناحية أخرى، تنتظر رزان مغربى، عرض فيلمها الجديد "صابر وراضى" مع النجم أحمد آدم، المقرر عرضه قريبا فى دور السينما، وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران.

فيلم "صابر وراضى"، تدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، حول سائق يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.