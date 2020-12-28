شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا يتغزل فى زوجته مى كساب بأغنية "حوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مطرب المهرجانات أوكا الأسبوع الماضى، أغنية جديدة بعنوان "حوا"، حيث أكد أوكا أن الأغنية بمثابة إهداء منه لزوجته الفنانة مى كساب الداعمة له بشكل كبير على مدار سنوات طويلة ماضية منذ أن ارتبط الاثنان.

وتقول كلمات الأغنية: "القمر داير طاير عامل شعره ضفاير علي الأرض ماشي يتمايل هي دى حوا ‏والكعب ده طوله شبرين والجيبة أكتر من لونين"..

وقال أوكا في أحد حواراته لليوم السابع أنه يملك ثلاث أطفال بنتين وولد أكبرهم يبلغ من العمر الأربع سنوات وهم داليدا وفريدة ونوح وبالنسبة لأقربهم في الطبع فهي فريدة فهي لديها طبع الاعتماد علي النفس وعدم قبول أي رأي لازم يتوجب أقناعها بالشيء قبل أن تفعله أما بالنسبة لداليدا فهي تشبه مي بالظبط في الطبع والشكل وكل شيء.

وأضاف أن سبب عدم وجوده بكثافة علي السوشيال ميديا جاء لعدم تحضيره لأعمال ولأنه لا يحب التواجد بدون تأثير مع العلم أنه يقوم بتحضير أكثر من شيء ليفاجئ به جمهوره.