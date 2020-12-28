شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تنوى استبدال شخصية Iron Man بأخرى تتمتع بمهارة كابتن أمريكا فى Civil War والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوي شركة الإنتاج العالمية مارفل، استبدال شخصية Iron Man الشهيرة في عالم الابطال الخارقين، بشخصية جديدة بمهارة كابتن أمريكا في فيلمه الشهير Civil War، بعد الكثير من التصريحات التي أكدت عدم عودة iron man من جديد عقب انتهاء سلسلة الـ avengers .

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الشركة الشهيرة تدرس استبدال iron man بشخصية جديدة، وهى Ironheart لتغطي الفراغ الذي ستتركه الشخصية المركزية في عالم الأبطال الخارقين.

تم الإعلان عن الشخصية الجديدة خلال يوم المستثمرين في ديزني 2020 من قبل المهندس المعماري كيفن فيجي وكان Ironheart من بين المشاريع الجديدة التي تم تأكيدها لـ Disney +، ومن المقرر أن يكون العرض الجديد قيد التجهيز الآن، حيث تم بالفعل اختيار الممثلة دومينيك ثورب في دور البطولة.

شخصية Iron Man، يؤديها النجم العالمي روبرت داونى جونيور، ويشاركه في أفلامه كلاً من جوينث بالترو، تيرينس هوارد، وغيرهم، وتدور أحداث الفيلم حول توني ستارك، العبقرى، نجل المخترع الأسطوري ومقاول الأسلحة هوارد ستارك.