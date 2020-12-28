شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد يتقمص شخصية "مرشد سياحى" فى أحد المناطق الأثرية بأسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص الفنان سليمان عيد، شخصية المرشد السياحى خلال زيارته إلى أحد الأماكن الأثرية فى محافظة أسوان، برفقة أسرته، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو كوميدى تناول فيه آلهة الفراعنة على طريقته الكوميدية.

كما نشر عيد، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورا له خلال تواجده مع أسرته فى رحلة نيلية، أمام أحد الفنادق المشهورة فى زهرة الحنوب، وفى صورة مع زوجته من المركب النيلى، أتبعها قائلا: "شريكة حياتى ونصى الأولانى".



سليمان عيد وزوجته

وكان الفنان سليمان عيد، قال فى تصريحات سابقة لتليفزيون ”الخليج 365”، إنه تجمعه علاقة صداقة قوية وذكريات عديدة بالفنان أحمد السقا، مضيفًا أنه يعتبر نفسه "وش السعد" على السقا، وينتظر نجاح أعماله الذى يعتبره نجاح شخصى له.



سليمان عيد وأسرته

وأضاف عيد فى مداخلة هاتفية، أنه وقت مشاركة الفنان أحمد السقا فى فيلم همام فى أمستردام، عرض العديد من المخرجين على السقا أدوار بطولة ثانية وثالثة فى أعمال عديدة، ولكن سليمان عيد نصحه بالانتظار حتى عرض فيلم همام فى أمستردام، حيث كان يرى أن دوره "عالمى"، وعلى الرغم من غضب أحمد السقا من رفضه للأدوار فى ذلك الوقت، إلا أنه بعدما عمل بنصيحة سليمان عيد ثم بدأت أدوار البطولة تنهال عليه.

وتابع الفنان سليمان عيد فى تصريحاته إنه ينصح المصريين الباحثين عن الضحك وراغبى الخروج من الاكتئاب بضرورة حضور العروض المسرحية، مضيفا: المسرح به كوميديا حقيقية الآن.



