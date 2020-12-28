شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Wonder Woman 1984 يحقق 16.7 مليون دولار ليلة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Wonder Woman 1984 ما يقدر بنحو 16.7 مليون دولار في شباك التذاكر الامريكي بليلة عيد الميلاد، وهي أفضل إيرادات حقها الفيلم لأول مرة منذ طرح، وفقًا لـ Warner Bros ، وتم عرض الفيلم في 2150 دار سينما بأمريكا 25 ديسمبر.

وكشف القائمون على الفيلم، عن هدفهم بالربح بأكثر من طريقة وسط الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا، والتي ستعمل على خفض الإيرادات بشكل كبير نظرًا للإقبال الضعيف على دور العرض، لعدم الإصابة بالفيروس القاتل، وهو ما أجبر شركة الانتاج على طرح الفيلم عبر خدمة PVOD، قبل عرضه سينمائياً في المملكة المتحدة.

وكانت قد كشفت شركةWarner Bros. Pictures، عن دقيقة تشويقية جديدة لـ فيلم Wonder Woman 1984، الذى يدور حول تقدم سريعًا إلى الثمانينيات حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.