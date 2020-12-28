شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الحريم الحلقة 11.. نور بمواجهة عنيفة مع الجن وفراس سعيد يلجأ للتعاويذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث جديدة شهدتها الحلقة الـ11 من مسلسل "جمال الحريم"، ومازالت الفنانة نور تواجه الجن وتعانى من الأحلام التي تراودها يومياً، حيث ظهر لها بشكل مباشر وطلب منها ألا تقاومه فالأمر أصبح ليس بإرادتها، وظهر فراس سعيد وحازم سمير وهما فى أحد البيوت لشرائه، واستخدم فراس سعيد التعاويذ والسحر للكشف عن أماكن الذهب والآثار الموجودة بالمنزل.

وأصبحت دينا فؤاد "حنان" تعلم كل شيء يحدث لأى أحد بفضل الجن الذى أصبح عينها، حيث علمت أن "نور" تكتب انطباعتها عما يحدث لها وأنها تظن أن "حنان" تريدها أن تفعل ما يريده الجن.

كما استعان زوج حنان بشقيقتها لكى تكون بجوار شقيقتها حنان وتساعده للخروج من هذه الأزمة، بعد تصرفاتها المريبة، وأكدت شقيقتها أنها سوف تسأل أحد الشيوخ فى قريتهم، ولم تقابلها "حنان" مقابلة جيدة بل بدت أنها تعلم أن السبب الحقيقى وراء زيارة "سمر" هو مصلحة شخصية لها، وأنها طلبت الاستعانة بمحامى كما لفتت إلى معرفتها أن زوجها استعان بها.

يحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMCويتصدر تريند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.



