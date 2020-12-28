شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السيد: جيلى مظلوم ولا توجد دراسات توثق تجارب كبار المسرحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكي المخرج المسرحي الكبير عصام السيد عن تجربته في المسرح المصري خلال لقائه في محور " 150 سنة مسرح"، بإدارة الناقد والدكتور محمد سمير الخطيب، وبدأ باستعراض أهم المناصب التى تقلدها المخرح عصام السيد، وأهم الأعمال المسرحية التى قدمها.

وقال المخرج عصام السيد: "جيلي كله بجامعة عين شمس أصبح فيما بعد نجوم في عالم الفن ومنهم مثلا : محمود حميدة وأحمد عبد العزيز وغيرهم، وكان المسرح الجامعي هو الأساس في تكوين ثقافتي وثقافة جيلي فكانت الجامعة مؤسسة ثقافية تصقل المواهب وترعاها، وقال إن المخرج حسن عبد السلام هو أستاذه مضيفا أنه كان إنسانا عظيما على المستوى الفني والإنساني.

وأضاف: جيل حسن عبد السلام وجيلي الذي جاء بعده ظلم من الناحية النقدية والتوثيقية فلا توجد دراسات عن جيلنا فمثلا حسن عبد السلام لا توجد حاليا دراسة عنه وحتي من وثقت تجربتهم قليلين جدا.

وأضاف: أفهم نفسي عندما يكتب عني آخرين ولذلك أنا شخصيا أكتب عن زملائي المخرجين وعن تجاربهم ، وأشار إلى أنه المخرج الوحيد الذي بدأ من القطاع الخاص ثم انتقل للقطاع العام، متابعا: "كنت المخرج الوحيد الذي يقدم ورش ويساعد مخرجين شباب، وأنا المخرج الوحيد الذي خصص من أمواله جائزة باسمه وهي جائزة عصام السيد بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" .