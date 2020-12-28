شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن تاريخ طويل مع السينما.. IMDB تحتفل بعيد ميلاده الـ 66.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم العالمي دنزل واشنطن اليوم بعيد ميلاد الـ 66، ويعد من أشهر ممثلي هوليوود، الذين تركوا بصمة كبيرة في عالم السينما والدراما، حيث أنه اشتهر بأدواره الجادة التي جسد فيها دائماً الشخصية الصارمة، بالإضافة إلى مشاركاته الشهيرة في عالم الأكشن.

وفي لفتة لطيفة، حرصت الصفحة الرسمية لموقع IMDB الشهير، على مشاركة متابعيها عبر تويتر، مقطع فيديو يظهر من خلاله النجم صاحب الـ66، يظهر من خلالها في الكثير من أعماله السينمائية.

وطرحت الصفحة الرسمية لفيلم الأكشن والإثارة The Little Things الملامح الأولى للعمل السينمائى الذى يشهد عودة النجم العالمى دينزل واشنطن، بمشاركة النجم العالمى ذى الأصول المصرية رامى مالك، والنجم جاريد ليتو، والمقرر عرضه في شهر يناير المقبل بدور العرض.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة Warner Bros Pictures، عبر موقع تويتر، المقطع الدعائى للفيلم الذي ظهر من خلاله واشنطن وهو يجسد شخصية ضابط شرطى يبحث عن أدلة في جريمة ما، وسرعان ما يظهر مالك لمشاركته في بعض المشاهد التى تجمعهما.