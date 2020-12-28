شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يبنى ستوديو محصن من فيروس كورونا لاستكمال 7 Mission: Impossible والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي توم كروز Tom Cruise، لن يترك تصوير Mission: Impossible 7 يتوقف مهما حدث، حيث نشر تقرير يشير إلى أن النجم قام ببناء استوديو آمن به كل الاحترازات من COVID-19 لاستكمال تصوير الفيلم بعيدا عن أى إصابات بفيروس كورونا، ووفقًا لصحيفة The Sun

وأكدت مصادرلصحيفة The Sun ان توم كروز، 58 عامًا، عازم بشدة على إنهاء التصوير في أسرع وقت ممكن دون مزيد من الاضطرابات التي يسببها الوباء.

وتم تسريب مقطع صوتي للنجم العالمي توم كروز وهو يصرخ في بعض أفراد طاقم الفيلم Mission: Impossible ، بعد أن رآهم ينتهكون قواعد COVID-19 الصارمة عند التصوير.

واستقال 5 من أفراد طاقم الفيلم بعد أن أظهر كروز غضبه للمرة الثانية، وقال أحد المطلعين لصحيفة The Sun: "التوتر يتصاعد منذ شهور وكانت هذه هي القشة الأخيرة".