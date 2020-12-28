شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تاك تاكر مبتكر شخصية "سبونج بوب".. وعائلته تعلن بعد 6 أيام (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - (تحديث)

أعلن موقع "ديلى ميل" البريطانية، وفاة مصمم الرسوم المتحركة تاك تاكر، مبتكر شخصية "سبونج بوب" و"هيا آرنولد"، عن عمر يناهز 59 عامًا.



تاك تاكر

وأوضح الموقع أن تاكر توفىَّ 22 ديسمبر الماضى، ولم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة، وأعلنت عائلة تاكر النبأ الحزين على صفحتها الشخصية على فيس بوك، وقالت فى منشور: "بقلب مثقل ومكسور، نعلن وفاة تاكر، الأب والزوج والابن والأخ والعم".

وأضافت: "نعلم أنه كان محبوبا من قبل كل من التقى بهم. بدلا من الزيارات، إذا كانت لديك ذكريات عن تاك وترغب فى مشاركتها معنا، فستكون العائلة ممتنة للغاية لقراءتها".