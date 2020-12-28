بعد ألبومه الجديد.. مشوار عمرو دياب من النادي اليوناني لقصر عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

37 عاما هي عمر المشوار الفني للفنان عمرو دياب، شهدت مختلف مراحل حياته العديد من المحطات الفارقة، ومع النجاحات لم يتوقف الجدل، وعلى إيقاع أغانيه عاطفية الطابع، كان للحب مفعوله، وللهجر والانفصال أيضا توابعه، ومع احتفاله بطرح أغاني الألبوم رقم 34 في مسيرته، نرصد بالصور أبرز مراحل حياة الفنان الأكثر حصدا للجوائز العالمية في أفريقيا والشرق الأوسط.

الميلاد والبداية

ولد عمرو عبدالباسط عبدالعزيز دياب لأم بورسعيدية، وأب تعود أصوله إلى قرية سنهوت في محافظة الشرقية، وانتقل إلى بورسعيد بحكم عمله كرئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن في شركة قناة السويس.

أول من شجع عمرو على الغناء كان والده، إذ اصطحبه وهو في السادسة من عمره للغناء في الإذاعة المحلية باحتفالات مهرجان بورسعيد، وغنى وقتها النشيد الوطني "بلادي بلادي".

بداية عمرو كمطرب كانت مع فرقة شبابية في بورسعيد، كانت تحمل اسم "الديفلز" وتحيي حفلات الصيف وموسم النسيم، في النادي اليوناني وقاعة كريستال بلاس.

بعد عام من الغناء مع الفرقة انتقل عمرو للدراسة في معهد الموسيقى العربية، وذلك تنفيذا للنصيحة التي قدمها له الموسيقار هاني شنودة.

يا طريق

عام 1983 بدعم من صديقه البورسعيدي زياد فقوسة، وتشجيع هاني شنودة سجل عمرو دياب أول أغانيه "الزمن"، قبل تعاقده مع المنتج نصيف قزمان لتقديم ألبومه الأول "يا طريق".

قدم عمرو دياب مع المنتج نصيف قزمان في الفترة من 1983 إلى 1995، 15 ألبوم غنائي، كان أخرها "راجعين"، قبل أن يقدم معه عام 1998 ألبوم "عودوني".

تعاون عمرو دياب مع المنتج محسن جابر بالفترة من 1996إلى 2003، وقدم معه 5 ألبومات، كان أولها "نور العين" وأخرها "علم قلبي".

عام 2004 تعاقد عمرو دياب مع شركة روتانا، واستمر معها لمدة عشر سنوات، قدم خلالها 7 ألبومات، بدأت مع "كمل كلامك"، وأخرها كان "شفت الأيام".

اتجه عمرو لإنتاج ألبوماته بداية من عام 2016، إذ طرح ألبوم "أحلى وأحلى".

جينيس

عام 2019 أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن عمرو دياب يعد المطرب الأكثر حصولا على جوائز عالمية، وتحقيقا للمبيعات في الشرق الأوسط، بعد حصده جائزة الـ ورلد ميوزيك أورد أعوام 1996 و2001 و2007 و2013.

دويتوهات

خاض عمرو دياب تجربة تقديم الدويتو الغنائي أربع مرات، كانت البداية في ألبوم "قمرين"، إذ قدم مع الشاب خالد أغنية "قلبي"، و"باحبك اكتر" مع اليونانية إنجيلا ديمتريبو، و"القاهرة" مع محمد منير، وطرح مؤخرا الرابع مع اليونانية "إيريني بابا دويلو بعنوان "أهه أهه".

التمثيل

ظهر عمرو دياب كممثل للمرة الأولى عام 1986 في مسلسل "ينابيع النهر"، وفيلم "السجينتان"، وشارك بعدها في السهرة الدرامية "مش معقول"، ومسلسل "أسف لا يوجد حل آخر".

وقام عمرو ببطولة 3 أفلام سينمائية، هي: "العفاريت" و"آيس كريم في جليم" و"ضحك ولعب وجد وحب"، قبل إعلانه في 2020 التعاقد مع منصة "نتفليكس" العالمية لبطولة عمل درامي.

الارتباط والزواج

إيناس شاهين، شقيقة الفنانة إلهام شاهين، وشيرين رضا، وزينة عاشور، 3 نساء دخلن رسميا حياة عمرو دياب، إذ ارتبط بالخطوبة للأولى خلال دراسته في معهد الموسيقى، وتزوج الثانية وأنجب منها ابنته "نور"، وبعد الطلاق تزوج من الثالثة، ولديه منها أولاده الثلاثة "عبد الله وجنا وكنزي".

تعد الفنانة دينا الشربيني صاحبة أحدث ظهور نسائي في حياة وأغاني عمرو دياب، خاصة بعد مشاركتها في كليب أغنية "أماكن السهر".

قصر عابدين

كان حفل خاص أحياه "الهضبة" في قصر عابدين، أحدث حفل له، وقدم خلاله باقة من أحدث أغانيه وبينها مقطع من أغنيته "محسود" التي يتضمنها ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".