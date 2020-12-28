محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن رسالة رومانسية لزوجها الفنان شريف رمزي. نشرت ريهام مجموعة من الصور تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "أتمنى أكون معك لأخر عمري، أحبك". وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013. أعلن الفنان شريف رمزي، السبت الماضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب رمزي، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع إنستجرام: "الحمد لله على كل شيء.. عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللي اتعامل معايا الفترة اللي فاتت يخلي باله". وكانت المنتجة شهد رمزي، شقيقة شريف رمزي، وابنة المنتج الراحل محمد رمزي، وزوجة المخرج كريم السبكي، أعلنت هي الأخرى، إصابتها بفيروس كورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر صور| بعد إصابته بكورونا.. ريهام أيمن توجه رسالة رومانسية لزوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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