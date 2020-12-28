محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان مصطفى قمر ابنته عقب حصولها على الميدالية الذهبية في رياضة "الجمباز".
نشر قمر صورًا ومقطع فيديو لابنته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "ألف مبروك يا چوچو يا حبيبة بابي علي الدهبية يا بطلة الجمباز الأولى، ربنا يحفظك من العين يا ملاكي يا حبيبة قلبي وروحي ما شاء الله على الحلاوة والسكر والبصة اللي تجنن مبروك".
وفوجئ جمهور الفنان مصطفى قمر بابنته وجمالها الذي خطف الأنظار لها، حيث أنه لم يعتاد أن ينشر لها صورًا، عبر حساباته الرسمية.
هنأه الشاعر بهاء الدين محمد: "مبروك يا جوجو قمر وعقبال أكبر بطولات".
المطرب مصطفى قمر متزوج حاليا من غادة رزق، بعد انفصاله عن أم أولاده غادة عيسى، بعد زواج دام أكثر من 20 عاما، ولديهما ولدان تيام وإياد.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| مصطفى قمر يهنئ ابنته بعد حصولها على ذهبية في "الجمباز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.