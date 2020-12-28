صور| مصطفى قمر يهنئ ابنته بعد حصولها على ذهبية في "الجمباز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان مصطفى قمر ابنته عقب حصولها على الميدالية الذهبية في رياضة "الجمباز".

نشر قمر صورًا ومقطع فيديو لابنته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "ألف مبروك يا چوچو يا حبيبة بابي علي الدهبية يا بطلة الجمباز الأولى، ربنا يحفظك من العين يا ملاكي يا حبيبة قلبي وروحي ما شاء الله على الحلاوة والسكر والبصة اللي تجنن مبروك".

وفوجئ جمهور الفنان مصطفى قمر بابنته وجمالها الذي خطف الأنظار لها، حيث أنه لم يعتاد أن ينشر لها صورًا، عبر حساباته الرسمية.

هنأه الشاعر بهاء الدين محمد: "مبروك يا جوجو قمر وعقبال أكبر بطولات".

المطرب مصطفى قمر متزوج حاليا من غادة رزق، بعد انفصاله عن أم أولاده غادة عيسى، بعد زواج دام أكثر من 20 عاما، ولديهما ولدان تيام وإياد.