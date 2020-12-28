وفاة عازف الجيتار توني رايس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي عازف الجيتار الأمريكي توني رايس، وذلك عن عمر يناهز 69 عامًا وذلك في منزله بولاية كارولينا، ولم يُعلن حتى الآن عن السبب الحقيقي لوفاته.

وجاء خبر وفاة العازف الشهير بمثابة صدمة كبيرة لمعجبينه ومحبيه.

وتوفي توني رايس منذ عدة أيام وتحديدًا يوم 25 ديسمبر إلا أن المواقع الفنية الشهيرة أعلنت اليوم الإثنين 28 ديسمبر عن وفاته.

توني رايس الذي نشأ في كاليفورنيا قبل انتقاله إلى كنتاكي بدأ مسيرته الفنية عام 1970، بينما أصدر ألبومه الأول Guitar" في عام 1973 والذي حقق نجاح كبير، ثم قدم سلسلة من الأعمال الناجحة حتى تحول عازف الجيتار الأمريكي الحائز على جائزة "جرامي" لشخص له تأثير كبير على نوع موسيقى البلو جراسbluegrass .