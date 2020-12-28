عبدالعزيز مخيون: "رفضت أعمالا كثيرة وسعاد حسني قالت لي أنت تضر نفسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استضاف الإعلامي محمود سعد، الفنان عبدالعزيز مخيون، في برنامجه "باب الخلق" على قناة "النهار".

تحدث الفنان عبدالعزيز مخيون عن بعض تفاصيل حياته الشخصية والفنية، وفي هذه السطور نستعرض لكم أبرز تصريحات عبدالعزيز مخيون:

- درست الصحافة في باريس، وعملت صحفيًا في بداياتي وأجريت عددًا من المقابلات مع نجوم المفكرين والأدباء منهم لويس عوض بسبب قربه مني فقد كان أستاذي، والمعماري حسن فتحي والشاعر نجيب سرور، وتابعت مسيرتي الصحفية بكتابة بعض المقالات في النقل المسرحي.

- رفضت أعمالا كثيرة جدًا، لأنني قارئ في الأصل وبسبب قراءاتي الكثيرة تكونت لدي قناعات مثالية فصرت أرفض أعمالًا من أجل هذه القناعات والآن أنا نادم على هذا الرفض المبالغ فيه.

- رفضي للعمل في مسلسل "العائلة" مع الكاتب وحيد حامد أنا نادم عليه الآن، لأن لديّ مسيرة طويلة مع وحيد حامد وقد انتقصت منها برفضي لهذا المسلسل لأنني وقتها شعرت بأنني لن أقدم جديدًا، وكذلك رفضت العمل في مسلسل "سفر الأحلام" وقد عرض عليّ مبلغًا كبيرًا وقتها ورفضت بشجاعة أيضًا أندم عليها لأنني لم أعمل وفقًا لمقاييس الاحتراف.

- سعاد حسني قالت لي أثناء تصوير فيلم "الجوع": "أنت كده بتضر نفسك لأنك مش عارف لغة المنتجين، هات لك حد يدير لك أعمالك، أنت موهوب موهبة كبيرة" لأنها سمعتني أثناء التصوير وأنا أتحدث مع المنتجي فأشفقت عليّ لأنني لم أكن أتعالى أو أتحدث بلغة تتناسب مع الموقف.

- أخر أعمال الفنان عبدالعزيز مخيون مشاركته في مسلسل "البرنس"، الذي عرض رمضان الماضي 2020، وجسد دور "حامد البرنس".