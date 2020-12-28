محمد مهران يهنئ فريق عمل مسلسل "لؤلؤ" ويوجه رسالة لمحمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد مهران، فريق عمل مسلسل "لؤلؤ"، بطولة الفنانة مي عمر.

نشر مهران صورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها "مبروك لكل صناع مسلسل لؤلؤ، مبروك يا مي إن شاء الله المسلسل يعجب الناس ويحبوا لؤلؤ وانتي تعبتي كتير في المسلسل وأكيد ربنا هيجازيكي على قد تعبك".

وأضاف محمد "أما بالنسبة لشعوري بفرحتي وأنا بقرأ اسمي ومكتوب جنبه (سيناريو و حوار) احساس مش عارف أوصفه، بس أقدر أوصف أول حاجة جت في بالي وانا بتفرج على أول مشهد من مسلسل".

ووجه مهران رسالة للمخرج محمد سامي: "افتكرت مكالمة جاتلي يوم ٢٦ / ٧ /٢٠٢٠ من الاستاذ محمد سامي قالي فيها إيه رأيك تكتب سيناريو وحوار مسلسل لؤلؤ، أكتر حاجة استغربتها إني عمري ما قولتله إني بحب الكتابة او حتي هو قرأ لي اي حاجة.. وبصراحه في الاول خفت من المسؤولية الكبيرة دي بس قررت أخوض التجربة".

مسلسل لؤلؤ عرضت أولى حلقاته أمس الأحد على شاشة "ON".

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة "سينرجي".