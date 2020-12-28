فيفي عبده تشارك جمهورها بمقطع فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

ظهرت فيفي في الفيديو وهي تستعرض أناقتها، علقت: "يا صباح الفل من مصر أم الدنيا".

وكانت الفنانة فيفي عبده كشفت عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تداول أخبار عن تدهور حالتها، مؤكدة أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر، ولكنها كانت تخفي حقيقة مرضها على الجمهور حتى لا تثير القلق.

وظهرت فيفي عبده، في فيديو آخر قبل أيام، أثناء خضوعها لجلسة علاج طبيعي في المنزل، وقالت: "عايزة أقولكم إنكم وحشني جدا، أنا حبيت أوريكم إني كويسة وفي البيت وبعمل علاج طبيعي أهو، وعايزة أرقص لإني بحب الرقص أوي، عايزين نولعها بقى بصراحة لأن كده حرام.. أنا بحب الرقص جدا يا جماعة، والله العظيم أنا قاعدة كده في البيت غصب عن عيني، أنا من ساعة الساحل الشمالي وأنا مش عارفة إيه اللي جرالي، أنا بحبكم جدا وقريب جدا هكون معاكم، كل سنة وأنتوا طيبين وميري كريسماس وهابي ‏نيو يير".