فيديو| هل تلقت نوال الكويتية لقاح ضد فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو كانت نشرته الفنانة نوال الكويتية عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، أثناء حقنها في أحد المستشفيات.

وأكد رواد "السوشيال ميديا"، وعدد من المواقع الإخبارية أن نوال حصلت على لقاح ضد فيروس كورونا، وكانت نوال اكتفت بنشر الفيديو بدون تعليق.

من ناحية أخرى أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح أمس الأحد، توفر لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بشكل دوري شهري، حيث ستصل شحنة كل شهر إلى الكويت، حتى يتم تطعيم كل من يرغب من المواطنين الكويتيين والمقيمين على مدى العام المقبل.