يوسف إسماعيل للوفد: الدورلة تهتم بالشباب المسرحي قدر المستطاع

كشف الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 13 عن مدى إهتمام الدولة ووزارة الثقافة بالشباب المسرحي.

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وأكد "إسماعيل" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن الدولة مهتمة بقدر ماتستطيع بالتجارب الشابة وبالمسرحيين الشبان، وأضاف أن

الدليل على ذلك أنه يوجد هناك عدة فعاليات مختلفة تقوم عليها الدولة ووزارة الثقافة للشباب مثل: "مسرح الشباب للبيت الفني للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة ورعايتها لتجارب الشباب".

وتابع : "بالإضافة أيضًا إلى مشروع ابدأ حلمك التي تدعمه وزارة الثقافة وتقوم عليه بدعم

الشباب وخلق فرص عمل لهم".

وأختتم حديثه قائلًا : "فأن الدولة تقوم بالإهتمام قدر المستطاع ولكن لايجب ان نعتمد 100% عليها لابد أن يكون هناك جهات أخرى تعاون الدولة في رعاية الشباب وخلق فرص عمل لهم".

وكان حرص المهرجان خلال حفل الإفتتاح على تكريم رموز من أهم نجوم المسرح المصري وهما "الفنان صلاح السعدني، الفنانة سهير المرشدي، المخرج عباس أحمد، الراحل محمود ياسين، الراحل المنتصر بالله ،الراحل نجيب سرور.