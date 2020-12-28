الخميس.. صابر الرباعي وأحمد جمال في ضيافة منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنان صابر الرباعي والفنان أحمد جمال، وذلك في برنامجها الاجتماعي "معكم"، حسب ماأعلنت قناةCBC عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

تذاع الحلقة يوم الخميس القادم في تمام الساعة الـ 9 مساءً على قناة CBC، تأتي الحلقة ضمن احتفال البرنامج بليالي رأس السنة الميلادية الجديدة.

اقرأ أيضاً..إدوارد يروي قصة مؤثرة في حياته: مرض والدي حولنا لأسرة لا تمتلك شيء (فيديو)

استضافت الشاذلي مؤخراً في أحدث حلقات البرنامج، الفنان إدوارد وأسرته، إضافة إلى الفنان أمير المصري والفنانة إلهام شهين وشقيقها أمير شاهين وزوجته.

يذكر أن الموسم الجديد من البرنامج ضم لقاءات بارزة لنجوم الفن "أحمد السقا، أحمد زاهر، كريم فهمي، محمد عادل، مصطفى قمر، وغيرهم.."، يحمل اللقاء مواقف كوميديةوفنية من حياتهم،

بالإضافة إلى كواليس أحدث أعمالهم الفنية ومواقفهم الاجتماعية النادرة.

يذكر أن آخر إصدارات أحمد جمال الفنية كانت من خلال أغنية"النهاية"، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب، من كلمات: نور الدين محمد، ألحان:أحمد جمال، توزيع:وليد فايد، وتقول كلماتها"احنا الاتنين انتهينا م اللى كان بينا وخلصنا ليه بقى نغمض عينينا اللى باقيلنا وناقصنا جبنا اخر كل حاجه ايه بقى لزوم السذاجه اللى بينا مكانش حاجه غير حيطان سجن وحابسنا النهاية جاية جايه ليه نأجل ليه نخاف".