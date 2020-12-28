يوسف إسماعيل يكشف للوفد الفاعليات الجديدة في المهرجان القومي للمسرح هذا العام

كشف الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 13 عن الفاعليات الجديدة التي تشهدها هذه الدورة.

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وأكد "إسماعيل" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن المهرجان القومي للمسرح المسرحي يشهد هذا العام العديد

من الفعاليات المختلفة منها: "مسابقة العروض، مسابقة المقال النقدي والبحث النظري وهي المقالات التي تتم كتابتها عن العروض المسرحية طوال العام والأبحاث النظرية التي تختص بالمسرح وتطوره".

وأضاف : "المحور الثالث وهو يحتوي على الندوات التي تحتفل بمرور 150 سنة على

المسرح المصري ويشارك خلالها جميع القامات المسرحية في مصر، بالإضافة إلى شهادات لجميع المبدعين سواء جيل الشباب أو جيل الوسط والرواد وهذه الشهادات يتم تقديمها لتجربتهم الشخصية وبمنسابة الاحتفال بمرور 150 سنة مسرح".

وكان حرص المهرجان خلال حفل الافتتاح على تكريم رموز من أهم نجوم المسرح المصري وهما "الفنان صلاح السعدني، الفنانة سهير المرشدي، المخرج عباس أحمد، الراحل محمود ياسين، الراحل المنتصر بالله، الراحل نجيب سرور".