في ذكرى ميلاد صانع الضحكة.. عبدالمنعم مدبولي 150 عمل في مدرسة كوميدية خاصة

يحل اليوم 28 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، صاحب المدرسة الكوميدية، الأشهر في الدراما المصرية، والذي تخرج من تحت أيده كوكبة من الفنانين العملاقة على الساحة الفنية حاليًا.

ويحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرى ميلاد الفنان الراحل أسطورة الكوميدية المصرية، بنشر صور ومقتطفات من أفلامه الرائعة.

لقب الراحل عبد المنعم مدبولي بالعديد من الألقاب، من بينها "نهر العطاء، إمبراطور الكوميديا، بابا عبده، صانع الضحك".

وتستعرض "بوابة الوفد"، أبرز المعلومات عن صانع السعادة، الراحل عبدالمنعم مدبولي.

- ولد الفنان عبد المنعم مدبولي 28 ديسمبر 1921 ورحل عن عالمنا يوم 9 يوليو 2006 متأثرا بمرض القلب عن عمر ناهز الـ 85 عامًا.

- مارس التمثيل أكثر من 50 عاما وشكل مدرسة كوميدية مستقلة في الضحك الراقي.

أسس العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر عام

1952 والكوميدي 1963 والفنانين المتحدين 1966 والمدبوليزم 1975.

- ظهرت موهبة عبدالمنعم مدبولي التمثيلية منذ المرحلة الابتدائية عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة.

- بدأ تجربته في السينما في وقت متأخر، حيث شهد عام 1958 أول فيلم لمدبولي وهو "أيامي السعيدة"، وتوالت الأفلام بعد ذلك.

- بلغ رصيده السينمائي 150 فيلماً منها "ربع دستة أشرار"، "عالم مضحك جداً"، "غرام في أغسطس"، "مطاردة غرامية"، "المليونير المزيف"، "أشجع رجل في العالم".

- كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "أريد خلعا" مع الفنان أشرف عبد الباقي.