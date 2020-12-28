محمد مهران يوجه رسالة للمخرج محمد سامي

وجه الفنان محمد مهران رسالة شكر وحب للمخرج محمد سامي، الذي منحه فرصة لكتابة سيناريو مسلسل لؤلؤ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
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كتب "مهران" عبر حسابه قائلًا: "مبروك لكل صُنّاع مسلسل لؤلؤ.. مبروك يا مي إن شاء الله المسلسل يعجب الناس ويحبوا لؤلؤ وانتي تعبتي كتير في المسلسل وأكيد ربنا هيجازيكي على قد تعبك".
مش عارف أوصفه.. بس أقدر أوصف أول حاجة جات في بالي وأنا بتفرج على أول مشهد من مسلسل لؤلؤ افتكرت مكالمة جاتلي يوم ٢٦ / ٧ /٢٠٢٠ من الأستاذ محمد سامي قالي فيها إيه رأيك تكتب سيناريو وحوار مسلسل لؤلؤ، أكتر حاجة استغربتها إني عمري ما قولتله إني بحب الكتابة أو حتى هو قرالي أي حاجة".
وتابع : "أما بالنسبه لشعوري بفرحتي وأنا بقرا اسمي ومكتوب جمبه (سيناريو وحوار) إحساس
وأضاف: "وبصراحة في الأاول خفت من المسؤوليه الكبيرة دي بس قررت اخوض
واستكمل "مهران" حديثه قائلًا: "من أول ما قالي المشهد يتكتب بالورقة والقلم لحد آخر كلمة تتكتب في المسلسل، الشخص ده هو الأستاذ محمد سامي اللي لازم يكون أول شخص أشكره".
واختتم حديثه قائلًا: "مش لكونه اداني فرصة اني أكتب السيناريو والحوار للمسلسل وبس، ده لأنه علمني يعني ايه أكتب سيناريو وحوار وده شئ هفضل فاكره، فأي مشهد لأي عمل هكتبه بعد كده.. شكراً وشكراً وشكراً لربنا إنه قدر اني أتعلم كتابة الدراما على إيدك".
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