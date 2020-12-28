المغني المصري "أبو" يكشف تفاصيل إصابته ويسرا بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المغني المصري "أبو" عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال "أبو" في تصريحات تلفزيونية إن زوجته أصيبت بـ"كوفيد- 19" هذه الأيام للمرة الثانية، لافتاً إلى أنَّ المرة الأولى كانت في يونيو/حزيران.



وأضاف إنه أرسل أبناءه إلى منزل جدتهما حتى يعزلهما، مشيراً إلى أنه لا يعلم مصدر إصابته.

وأوضح أن أعراض المرض تمثلت في رعشة بالجسد وارتفاع في درجة الحرارة إلى درجة 39 منذ اليوم الأول وشعور بتكسير في الجسم واحتقان في الحلق، مؤكدا أنه يشعر أن حالته تسوء والتنفس يزداد صعوبة.

في السياق، قال "أبو" إنه على تواصل يومي بالفنانة المصرية يسرا منذ إصابتهما بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن حالتها بدأت في التحسن وهي ملتزمة ببروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

وأصيب عدد كبير من نجوم الفن في مصر خلال الفترة الأخيرة بفيروس كورونا على رأسهم يسرا وأمير كرارة وكريم فهمي والمخرجة إيناس الدغيدي.