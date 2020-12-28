شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف ينتقل من المنصورية للحى الفرعونى بمدينة الإنتاج لتصوير "الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل النجم عمرو يوسف إلى ديكور الحى الفرعونى في مدينة الإنتاج الإعلامى لتصوير مشاهد داخلية ضمن أحداث مسلسله الرمضانى المقبل "الملك"، عن حياة أحمس طارد الهكسوس بعد ما انتهى من تصوير عدد من المشاهد في ديكور بمنطقة المنصورية.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

"الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.