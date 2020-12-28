وليد سعد: سعيد بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب فى "فاكرنى يا حب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الملحن وليد سعد، عن سعادته بتعاونه مع الهضبة عمرو دياب، فى ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، من خلال أغنية "فاكرنى يا حب"، حيث نشر سعد، عبر حسابه الرسمى على انستجرام، صورة جمعته مع الهضبة، من داخل الاستوديو خلال تجهيزات الألبوم، أتبعها بتعليق: "مع الهضبة.. فاكرنى يا حب"، والأغنية كلمات صابر كمال، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل.

وليد سعد مع الهضبة وطرح الهضبة عمرو دياب، ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، وضم 12 أغنية، وهى كالتالى: وطرح الهضبة عمرو دياب، ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، وضم 12 أغنية، وهى كالتالى: 1- يا أنا يا لاء: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى". 2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى". 3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم". 4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير". 5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما". 6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير". 7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل". 8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى". 9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى". 10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى" 11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى". 12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل". فيما قام بعمل مكساج وديجيتال ماستر الألبوم المهندس أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيرى شكرى.

وطرح الهضبة في وقت سابق أغنية "وأنا معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، و"بتهزر" وهي ثاني أغنيات ألبومه من كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير، وأغنية "من العشم" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي ، ميكس وماستر أمير محروس، كما طرح أول أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات الألبوم من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل.

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