شكرا لقرائتكم خبر عن Stoned Alone .. صورة مزيفة سبب تصدر الفيلم تريند جوجل.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت في الساعات الأخيرة بوستر لـ فيلم Stoned Alone، الذى أعلن عن بدء العمل عليه في خلال عام 2018، ومن ثم توقفت المواقع العالمية في نشر الأخبار عن العمل، ليظهر في الساعات الماضية بوستر للممثل الأمريكي ماكولي كولكين، بطل سلسلة Home Alone، وهو يرتدى زيًا منزليًا، ويدخن الماريجونا، وزعم الكثيرون أن العمل اقترب من الظهور إلى النور، خاصة مع ارتباط اسم البطل بـ الأفلام التي تطرح مع احتفالات رأس السنة.

أما عن حقيقة الصورة المتداولة فـ هي أن الصورة للممثل الأمريكي ماكولي كولكين، من خلال أحد الإنترفيوهات التي أجراها مع إحدى المجلات الأمريكية فى فبراير من العام الجارى.



ماكولي كولكين

وبالتالي فأن البوستر "مزيف"، حيث قام أحدى منتظرى العمل بإثارة الجدل، بوضع اسم الفيلم الذى أعلن خلال عام 2018، مع إضافة اسم شبكة نيتفلكس، على الصورة التي نشرت بداية العام الجارى لـ كولكين.



بوستر Stoned Alone المزيف

وفي عام 2018، أكدت هوليوود ريبورتر الأخبار المتعلقة بـ فيلم Stoned Alone، الذى من المقر أن يقوم ببطولته الممثل الكندى ريان رينولدز، حيث أفيد أن رايان سينضم إلى الفيلم، ومما لا شك فيه أن خبر الفيلم قد حقق نجاحًا فوريًا، ومع ذلك، كانت هذه آخر مرة سمع فيها أي شخص بهذا الفيلم، في خلال عام 2018.



صورة أخرى من جلسة التصوير لـ ماكولي كولكين

ومنذ ذلك الحين، لم يتم تأكيد ما إذا كان المشروع لا يزال قيد التشغيل، وحتى الآن، لا يبدو أن الفيلم سيصدر في أي وقت قريب، ولم تعلن أي جهة منتجة نيتها عن إنتاج الفيلم الجديد.

وكان قد طرح الجزء الأول من سلسلة Home Alone في 1990، ومن ثم طرح الجزء الثانى في 1992، ولكن في عام 2018، كشف الممثل الكندى ريان رينولدز أنه ينوى تقديم محاكاة ساخرة للفيلم ويطلق عليه اسم "Stoned Alone"، ومن بعدها توقف انتشار المعلومات حول العمل المنتظر الجديد، وفقا لـ موقع "hitc".