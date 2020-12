شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الموسم الثانى لـ Star Trek: Picard فى فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لمسلسل Star Trek: Picard، بدء عملية التصوير والاستعداد للموسم الثانى من العمل الدرامي في شهر فبراير المقبل، على أن يعرض نهاية العام المقبل او بداية عام 2022 عبر الشبكة الشهيرة CBS.

وكانت الخطة ألتى وضعتها الشركة المنتجة هي ان يبدأ التصوير للموسم الثاني خلال الصيف، في أعقاب إطلاق الموسم الأول الذى اكتمل فى مارس، وسرعان ما جعل جائحة COVID-19 التصوير خلال الصيف أمرًا مستحيلًا، لتعود الشركة لتعلن عن الموعد الجديد في فبراير المقبل.

وتدور سلسلة Star Trek: Picard حول السير باتريك ستيوارت وهو يعيد دوره الأيقونى في دور جان لوك بيكارد، الذى لعبه على مدار 7 مواسم في "ستار تريك: الجيل القادم".

وتشمل قائمة الممثلين أيضًا سانتياجو كابريرا، وميشيل هيرد، وأليسون بيل، هاري تريدواي، عيسى بريونس، وإيفان إيفاجور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقعtvseriesfinale" "

وكانت شبكة CBS قد أعلنت أن مسلسل Clarice التلفزيوني، الذى بدأ بعد عام من الأحداث التيى شوهدت فى فيلم The Silence of the Lambs، سيبدأ يوم الخميس 11 فبراير من العام المقبل، 2021، ولتشويق الجمهور المنتظر طرحت الشبكة فيديو ترويجى وصلت مدته إلى دقيقة و7 ثوان، الذى تضمن العديد من اللقطات التى تكشف عن مسلسل جديد مشوق.