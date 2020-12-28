شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى صبحى لـ"الخليج 365": "تعبان أوى ادعولى كورونا مبهدلانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد الفنان القدير مجدى صبحى، داخل أحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يعانى من ارتفاع كبير في درجة الحرارة مع رعشة في الجسم بالكامل حسبما أكد في تصريحه لـ"الخليج 365".

وقال الفنان مجدى صبحى، إنه يعيش لحظات سيئة للغاية حيث يعانى من صعوبة في الكلام والتنفس، معلقًا: "تعبان أوى أدعولى كورونا مبهدلانى".

كان الفنان مجدى صبحى وهو شقيق الفنان الكبير محمد صبحى، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب مجدى صبحى عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "عندي كورونا. اشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي صاحب الإنسانيات العظيم ووقوفه معي في هذه الأزمة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوي لإنقاذى..أشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر علي مجهودها الخارق معي.. أشكر نقيبى دكتور أشرف زكى على موقفه المشرف معى، وأشكر مجلس النقابة.. الدعاء لى من فضلكم".