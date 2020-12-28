شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم Evermore لتايلور سويفت الأكثر استماعاً وفقا لمؤشرات Billboard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربعت النجمة العالمية تايلور سويفت، على المركز الأول في الأكثر استماعاً لألبومها الجديد Evermore وفقا لما أظهرته مؤشرات Billboard 200 للأسبوع الثانى على التوالي، ووفقاً لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني، يعد هذا الألبوم هو الثانى للنجمة العالمية الذى يتربع على المركز الأول فى الأكثر استماعاً هذا العام، بعد ألبومها الشهير Folklore الذى طرحته فى أغسطس الماضى.

على جانب آخر، أصبح ألبوم Evermore، للنجمة العالمية تايلور سويفت، هو الألبوم الثالث لها خلال 16 شهرًا، الذي حقق مليون نسخة فى المبيعات على مستوى العالم، والإصدار الثامن لها على التوالى في مشوارها المهنى الذي حقق هذا الرقم القياسى، حيث يعد ألبومها الأول الذى أصدرته عام 2008 هو الألبوم الوحيد الذى فشل فى تحقيق مليون نسخة مبيعات في الأسبوع الأول لها.

وأطلقت تايلور سويفت ألبومها الغنائى الجديد بعد التزام للصمت حيث فاجأت العالم بطرحه، وهو يحمل اسم "Evermore"، وهذه ليست المرة الأولى التى تطرح فيها سويفت ألبوم غنائى تعلن عنه قبل إطلاقه بساعات معدودة فقط فقد حدث ذلك بألبومها السابق "Folklore".

وطرحت تايلور سويفت كليب "willow" وهى واحدة من أغنيات الألبوم الجديد، وهذه الأغنية من تأليف تايلور سويفت وآرون ديسنر، وقامت سويفت بنفسها بإخراج الكليب الذى حقق ردود أفعال إيجابية منذ اللحظة الأولى لطرحه.