شقيق جيجي وبيلا حديد يرفض الحصول على لقاح كورونا

متابعة بتحــــــــــرد: يرفض أنور حديد (21 عاماً) الحصول على لقاح كورونا على الرغم من أنه يعاني مشكلة أساسية، وبالتالي فهو أكثر عرضة للأخطار إذا أصيب بالوباء.

سُئل شقيق العارضتين جيجي وبيلا حديد الصغير الذي قرر السير على خطاهما وخوض مجال عرض الأزياء، عبر إنستغرام عما إذا يرغب بالحصول على اللقاح، وكان جوابه واضحاً جداً… “طبعاً لا”.

كان الشاب يجيب على أسئلة معجبيه عبر خاصّية الستوري عندما أوضح إنه مناهض للتطعيم، مفسّراً: “قد لا أصاب به أو من الممكن أن أصاب وإن شاء الله أشفى منه وأحصل على الأجسام المضادة بدلاً من القيام بهذه العملية بشكل غير طبيعي، صنع الخالق أجسادنا للقيام بأكثر مما نتوقعه منها”.

يعاني أنور داء اللايم، مما قد يعرضه لخطر الإصابة بمضاعفات إثر إصابته بكورونا أكثر من العديد من أبناء جيله. كما أنّه يصعب اكتشاف اصابته بالوباء مبكراً لأن بعض أعراض كورونا تشبه أعراض داء اللايم.

وحذف الأخير مناشيره، إلا أنّه لا يزال يتعرّض للعديد من الانتقادات.