بعد ضجة صورتها مع طليق أصالة.. نيكول سعفان تحذر

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد تداول اسمها بشكل واسع في الاسبوع الماضي والشهرة التي نالتها بسبب منشور النجمة أصالة نصري، وجهت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، تحذيرًا إلى متابعيها بشأن حساب وهمي يحمل اسمها عبر إنستغرام.

ونشرت سعفان صورة لحساب جديد خاص، يحمل اسمها باللغة الإنكليزية، ويحمل صورة لها بفستان أسود ومكياج سموكي، ويتابعه 840 شخصا فقط، وعلقت عليه: “أرجوكم أعملوا ريبورت على الأكونت الفيك ده.. ده مش أنا”.

واستطاع منشور العتب الذي كتبه النجمة السورية أن يضع عارضة الأزياء الشابة محط اهتمام على السوشيال ميديا بسبب علاقتها بالمخرج طارق العريان، والحديث عن ان انفصاله عن اصالة جاء بسبب خيانته لها مع الشابة السورية، التي بدورها نفت هذا الأمر وأكدت ان الخلافات بين الثنائي كانت قبل تواجدها في حياته.

في حين كشف محامي أصالة في حديث إعلامي أن الطلاق الرسمي بين الثنائي تم قبل نحو 15 يوماً فقط بسبب عرقلة الأمر من العريان، مشددة على انهما انفصلا العام الماضي الا ان الطلاق تم نهاية العام الحالي.