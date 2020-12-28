محمود العسيلي يحتفل بالذكرى الأولى لزواجه ويحذف الصورة

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان محمود العسيلي عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” صورة جمعته بزوجته احتفالاً بالذكرى الأولى لزواجه بخبيرة التجميل أمينه عبد المنعم، وعلق عليها قائلاً: “ذكرى سنوية سعيدة”، لكنه سرعان ما حذف الصورة بسبب بعض التعليقات التي هاجمته بسبب إطلالة زوجته.

يذكر أن العسيلي، أعلن استعداده لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة الموافقة الخميس 31 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بأحد فنادق القاهرة الكبرى. حيث يقدّم خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.

وكان العسيلي قد شارك الفنان أمير عيد، بأغنيتهما الجديدة “دنيا جديدة”، وتصدرا بها قائمة الأكثر تداولًا بموقع يوتيوب محققة 250 ألف مشاهدة في يومين.

وكان النجمان قد شغلا بال الجمهور بحرب تصريحات بدأها العسيلي بنشر دعاية لأغنيته الجديدة عبر صور من كواليس تصويرها معلقًا: “انتظروا أغنيتي الجديدة “دنيا جديدة”.. قريباً جداً”، ليرد أمير عيد بتغريدة مضادة قال فيها: “أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبًا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم”.