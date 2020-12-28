بالفيديو – هذا رأي هاني شاكر في الغناء لـ2020

متابعة بتجــــــــرد: كشف برومو حلقة رأس السنة من برنامج “كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، عن رأي الفنان هني شاكر نقيب الموسيقيين في الغناء لعام 2020، حيث رد ساخراً على دعوة الحديدي للغناء لعام 2020 قائلاً: “ما نغني للبصل أحسن”.

وتعتبر الحلقة التي تستضيف فيها الحديدي هاني شاكر، سهرة خاصة في وداع عام 2020حيث يعلق على صورة قديمة له، والموضة في تلك الفترة، ويتحدث عن بعض أغنياته.

ويخوض هاني شاكر في هذه الفترة تجربة جديدة هي الغناء لأول مرة باللهجة اللبنانية، ويستعد لإصدار أغنية “كيف بتنسى”، التي يتعاون فيها مع الفنان وليد توفيق ملحناً.

ونشر وليد توفيق على حسابه بموقع “إنستغرام” فيديو كشف فيه عن مقطع من الأغنية، وشوق الجمهور لقرب إصدارها، وهي من كلمات نادين أسعد، وتوزيع باسم منير.

وفي سياق آخر نفى هاني شاكر الشائعات التي تدور حول ترشحه لمنصب رئيس نادي الزمالك.

تعرض هذه الحلقة من برنامج “كلمة أخيرة” مساء غد الثلاثاء على قناة ONE.