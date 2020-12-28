بالفيديو – كيف علقت نبيلة عبيد على تقليد حسين فهمي لضحكتها؟

متابعة بتجــــــــــرد: علقت الفنانة نبيلة عبيد على تقليد الفنان حسين فهمي لضحكتها خلال استضافته في برنامج “لايف من الدوبلكس” مع الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”.
وأعادت النجمة المصرية نشر مقطع فيديو من خلال اللقاء حين وجهت له الدمية سؤالا ورفض الإجابة عليه فكان العقاب أن يقلد ضحكة نبيلة عبيد. وعبرت الأخيرة عن إعجابها به وبطرافته، وكتبت: “حسين فهمي القمر…وحشتني”.
وسألت جمهورها عن رأيهم في تقليده قائلة: “وأنتو إيه رأيكم بضحكة حسين فهمي.. عرف يقلدني؟”.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وأثنوا على روحها المرحة وتواضعها في التعامل مع زملائها.
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