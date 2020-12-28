أحمد حلمي برفقة منى زكي وياسمين عبدالعزيز وهذا ما فعلتاه به

متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم المصري أحمد حلمي متابعيه عبر حسابه على انستغرام، فيديو يجمعه بزوجته النجمة منى زكي والنجمة ياسمين عبدالعزيز، كما ظهرت معهم الإعلامية المصرية إنجي علي، إذ كانوا جميعهم يستمتعون بأجواء البحر من على القارب.

وما إن نشر أحمد حلمي الفيديو حتى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بخفة دم الفنانين، كما أنه من المعروف أن هناك علاقة قوية تعود لسنوات طويلة تجمع أحمد حلمي ومنى زكي بياسمين عبدالعزيز.

وكان أحمد حلمي قد شارك قبل أيام متابعيه وجمهوره، عبر حسابه على “انستغرام”، بفيديو وصورتين من رحلة بحرية قام بها، حيث نشر عبر ستوري حسابه صوراً أثناء رحلته في وسط البحر، وصورة أخرى قبل بداية الرحلة البحرية.

بينما يعرض حالياً للفنانة منى زكي، فيلم الصندوق الأسود، كما انتهت مؤخراً من تصوير دورها في مسلسل تقاطع طرق الذي سيعرض في رمضان المقبل.